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Происшествия

Сотрудницу «Клоопа» выпустили из ГКНБ в 6.00

Сотрудницу «Клоопа» Сымбат Баймурзаеву выпустили из ГКНБ в 6.00. Об этом 24.kg сообщила ее адвокат Алия Сагитова.

Вчера в 18.30 к девушке пришли силовики. После обыска у нее дома ее отвезли в офис «Клоопа». Все это время с ней не было адвоката. Алия Сагитова встретилась со своей подзащитной только в конце обыска, когда силовики выносили документы и технику издания.

«Это вопиющее нарушение. По закону они [сотрудники ГКНБ] обязаны сообщить адвокату, где находится ее подзащитная. Но они этого не делают, она сидит у следователя и ничего не знает, мы ей сообщаем [что происходит с Сымбат]», — прокомментировали коллеги юриста «Клоопу».

Отмечается, что Сымбат Баймурзаева не вела журналистскую деятельность, а занимала должность офис-менеджера.

«Она была нашим офис-менеджером, занималась документами, логистикой, обеспечивала повседневные нужды команды. Она не имела отношения к созданию журналистских материалов», — сообщил сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин.

К концу обыска в офис приехал второй адвокат сотрудницы Нурбек Сыдыков. В 00.00 «Клооп» передал информацию от адвоката, где он сообщил, что Сымбат Баймурзаеву везут на допрос.

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До этого на допросе в ГКНБ находились Абдил Айтбай Тегин, Зыягул Болот кызы, оператор Александр Александров, действующая журналистка «Клоопа» Айдай Эркебаева, бывшая сотрудница издания Зара Сыдыгалиева, бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов.

Позже девушек и Абдила Айтбай Тегина отпустили, но операторов задержали на двое суток. По словам адвоката Бактыбека Автандил уулу, Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека в их отношении рассмотрят меру пресечения. По словам юриста, заседание, скорее всего, состоится после обеда.

ГКНБ пока не предоставил официальной информации о причинах задержания журналистов. 

Напомним, в 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330930/
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