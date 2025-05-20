Проверка на знание ПДД. За какие нарушения могут временно изъять права

Министерство внутренних дел предлагает внести в Кодекс о правонарушениях норму о временном изъятии водительских прав в случае незнания ПДД. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что документ разработан в целях реализации поручения президента об оценке уровня знаний Правил дорожного движения водителями на месте совершения правонарушения.

За какие нарушения водителей будут проверять на знание ПДД:

Статья 182 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» части 1 и 4;

Статья 185 «Невыполнение водителем транспортного средства требований сотрудников уполномоченного органа в сфере внутренних дел, уполномоченного органа в сфере транспорта и уполномоченного органа в сфере таможенного дела об остановке транспортного средства»;

Статья 187 «Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения» (3, 4 и 5);

Статьи 188 Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств;

Статья 189 «Автохулиганство» (часть 1);

Статья 192 «Нарушение иных Правил дорожного движения» (части 2 и 3);

Статья 193 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения или не имеющему права на управление транспортным средством» (части 3 и 6);

Статья 194 «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел»

Статья 195 «Нарушение правил перевозки опасных грузов»

Статья 199 «Нарушение связанных с обеспечением безопасности дорожного движения норм и правил строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожного подвижного состава, инфраструктуры железнодорожного транспорта, дорожных сооружений, технического обслуживания и ремонта механических транспортных средств, находящихся в эксплуатации».

Согласно предлагаемому законопроекту, удостоверения водителей, совершивших эти правонарушения и не прошедших оценку уровня знаний ПДД на месте правонарушения, подлежат временному изъятию.

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Далее нарушители направляются на сдачу теоретических экзаменов на знание Правил дорожного движения. В случае уклонения от исполнения этой обязанности в течение 60 дней со дня получения копии постановления о правонарушении, соответствующие органы будут иметь право временно прекратить действие водительского удостоверения до момента успешной сдачи экзамена.

В случае несогласия водителя с правонарушением, оценка уровня знаний ПДД определяется по итогам вынесения постановления согласно требованиям Кодекса о правонарушениях.

Напомним, по поручению Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки.