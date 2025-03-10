Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам

Пользователя Facebook Азамата Марипова водворили в СИЗО-1 на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Уточняется, что 9 марта постановлением Первомайского райсуда ходатайство следователя следственной службы МВД о взятии под стражу А.М.М. удовлетворено с содержанием его в СИЗО-1 на два месяца.

Его обвиняют по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

Напомним, что Азамата Марипова задерживали в апреле 2024 года. В УВД Ленинского района тогда сообщили о задержании шестерых мужчин, подозреваемых в избиении и удержании бишкекчанина. В соцсетях активно обсуждали этот инцидент, некоторые пользователи опознали в задержанных членов партии «Мекенчил».

Кроме того, глава управления делами президента и кабинета министров Каныбек Туманбаев заявил, что дал $13 тысяч Азамату Марипову, который просил эти деньги на свадьбу. Позже Марипов с другими людьми стал шантажировать Туманбаева.