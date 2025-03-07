В Казахстане тюлени отошли от берега в поисках пищи и заблудились в степях. По данным Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза, началась спасательная операция.

Фото Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК

Уточняется, что в начале марта в северной части Каспия стало холодно, а сильные западные ветры прижали льдины к берегу. Взрослые тюлени не смогли нырять за едой, а малышей на льду прибило к суше. Потеряв ориентиры из-за метелей, они оказались в степи.

Всего спасено 30 тюленей. Представители рыбной инспекции и властей Мангистауского региона начали поисковую операцию после того, как несколько десятков молодых тюленей оказались далеко от Каспийского моря в степи и на объектах нефтепромысла. Их планируют вернуть в море.

Популяция каспийских тюленей, насчитывавшая в начале ХХ века около миллиона особей, за сто лет сократилась на 70-90 процентов. В 2020 году каспийских тюленей занесли в Красную книгу Казахстана.