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Кыргызстанец продал технику Сбербанка и присвоил деньги, он задержан

Кыргызстанец продал технику Сбербанка и присвоил деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в сентябре 2023 года Р.А. заключил договор лизинга на два самосвала HOWO T5G с АО «Сбербанк Лизинг» и вывез технику в Кыргызстан.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

По условиям договора он должен был вернуть в Россию эти грузовики не позднее 16 января 2024-го.

В милиции отмечают, что подозреваемый, преследуя корыстные цели, в июле прошлого года отключил установленные на самосвалах поисковые маяки и продал машины третьим лицам по заниженной стоимости — $45 тысяч каждая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение Р.А., 1982 года рождения, установили. Он задержан и водворен в ИВС.

Проданные самосвалы изъяты и направлены на специализированную стоянку в качестве вещественных доказательств. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321329/
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