В одном из сел Нарына детский сад передали частникам. Его вернули государству. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В связи с нарушениями законов в образовательных учреждениях и в целях надзора за исполнением Закона «О муниципальной собственности на имущество» органы прокуратуры Нарынской области провели проверки.

В результате установлено, что здание детского сада площадью 1 тысяча 145 квадратных метров, расположенного в селе Кара-Кунгой Ормон-Ханского айыл окмоту Кочкорского района, и часть прилегающего к нему земельного участка незаконно переданы в частную собственность. Их вернули на баланс государства.

Кроме того, в Джумгальском районе ответственные сотрудники профессионального лицея № 26 имени Омуралиева внесли ложные сведения в официальные документы и выдали незаконные сертификаты семи учащимся, фактически не обучавшимся там.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 346 «Служебный подлог» УК КР и передано в ОВД Джумгальского района для следственных действий.