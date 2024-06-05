21:13
USD 87.55
EUR 95.26
RUB 0.98
Происшествия

Взрыв в общественной бане Оша. В МЧС рассказали подробности

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали подробности произошедшего взрыва в общественной бане «Байкол» Оша.

По информации ведомства, взорвался котел бани. Его зажгли без воды.

В результате мощного взрыва выбиты окна соседних зданий.

Отметим, ранее поступила информация о взрыве в бане «Байкол», расположенной на улице Кокумбий. Пострадали семь человек. С различными травмами они доставлены в больницу. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное. По рекомендации врачей их отправили домой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295915/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
В общественной бане города Ош произошел взрыв. Пострадали семь человек
Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане
В техасском отеле произошел взрыв из-за утечки газа. Пострадали 20 человек
В Украине депутат взорвал гранаты в сельсовете. Ранены не менее 26 человек
На перевале Куакы взорвался грузовик с фейерверками
Смог в Бишкеке. Бани и сауны проверяют, чтобы выявить сжигание резины и пластика
Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане увеличилось до 42 человек
В результате взрыва на шахте в Казахстане погибли 11 человек
На складе электромобилей в Ташкенте прогремел мощный взрыв
Травят воздух. Бишкекчане жалуются на баню, принадлежащую сыну депутата
Популярные новости
ГКНБ конфисковал в&nbsp;пользу государства Lexus RX&nbsp;300 и&nbsp;два Hyundai Porter ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter
При получении взятки в&nbsp;$3&nbsp;тысячи 200 задержана специалист ТЭЦ Бишкека При получении взятки в $3 тысячи 200 задержана специалист ТЭЦ Бишкека
Финансировал ОПГ Кольбаева. Объявлен в&nbsp;розыск казахстанский предприниматель Финансировал ОПГ Кольбаева. Объявлен в розыск казахстанский предприниматель
Гражданин Индии хотел незаконно ввезти в&nbsp;Кыргызстан контрабандное золото Гражданин Индии хотел незаконно ввезти в Кыргызстан контрабандное золото
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
5 июня, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июня: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июня: местами дожди
20:47
Захотели попиариться. Эксперт об атаке хакеров из Пакистана и утечке данных
20:25
Взрыв в общественной бане Оша. В МЧС рассказали подробности
19:26
В Майлуу-Суу организовали свалку на берегу реки. Прокуратура забила тревогу
19:00
Цифра дня. Два дня весны стали погодными рекордами в Бишкеке