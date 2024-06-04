Смертельное ДТП в селе Манас. В милиции рассказали подробности

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в селе Манас Сокулукского района Чуйской области.

В ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что вчера, 3 июня, в дежурную часть милиции поступила информация об аварии на Васильевском тракте.

Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района. Начаты доследственные мероприятия.

В милиции выяснили, что около 17.00 житель Бишкека Б.С., 1974 года рождения, на Volkswagen Golf 3 ехал с юга на север и столкнулся с грузовиком «Зил-130», водителем которого оказался житель села Озерного Сокулукского района С.А.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Его сын, находившийся в автомобиле, с различными травмами доставлен в больницу № 4 Бишкека.

Следственной службой Сокулукского РОВД назначены соответствующие экспертизы. Ведется доследственная проверка.