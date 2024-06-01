ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter

ГКНБ конфисковал в пользу государства три автомобиля. Об этом сообщили в его пресс-центре.
По данным спецслужб, ранее гражданин Кыргызстана незаконно пытался переправить контрабандные сладости общей стоимостью 870 тысяч сомов в Таджикистан. Лейлекский районный суд конфисковал в доход государства задержанный груз и машину Hyundai Porter стоимостью около 700 тысяч сомов и оштрафовал обвиняемого на 100 тысяч. Всего государству возмещено 1 миллион 670 тысяч сомов.
Постановлением Баткенского областного суда конфискован в пользу государства грузовой автомобиль Hyundai Porter (оценен в 850 тысяч сомов). На нем перевозили контрабандный груз. Виновных также оштрафовали на 60 тысяч за нарушение таможенного законодательства.
Кроме того, гражданин КР незаконно пытался перегнать машину Lexus RX 300 2000 года выпуска из Таджикистана в Кыргызстан. Лейлекским районным судом он признан виновным и будет находиться на пробации в течение года. Задержанный Lexus RX 300 конфискован в доход государства.
В мае 2024-го на территории села Достук Жаны-Жерского айыльного аймака Лейлекского района выявлена и пресечена контрабандная деятельность гражданина КР 1995 года рождения. Он на своей машине Mercedes-Benz планировал незаконно перенаправить в РТ более 1 тысячи 300 мобильных телефонов стоимостью около 21 миллиона сомов.