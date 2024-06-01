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Происшествия

ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter

ГКНБ конфисковал в пользу государства три автомобиля. Об этом сообщили в его пресс-центре.

По данным спецслужб, ранее гражданин Кыргызстана незаконно пытался переправить контрабандные сладости общей стоимостью 870 тысяч сомов в Таджикистан. Лейлекский районный суд конфисковал в доход государства задержанный груз и машину Hyundai Porter стоимостью около 700 тысяч сомов и оштрафовал обвиняемого на 100 тысяч. Всего государству возмещено 1 миллион 670 тысяч сомов.

Постановлением Баткенского областного суда конфискован в пользу государства грузовой автомобиль Hyundai Porter (оценен в 850 тысяч сомов). На нем перевозили контрабандный груз. Виновных также оштрафовали на 60 тысяч за нарушение таможенного законодательства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Кроме того, гражданин КР незаконно пытался перегнать машину Lexus RX 300 2000 года выпуска из Таджикистана в Кыргызстан. Лейлекским районным судом он признан виновным и будет находиться на пробации в течение года. Задержанный Lexus RX 300 конфискован в доход государства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

В мае 2024-го на территории села Достук Жаны-Жерского айыльного аймака Лейлекского района выявлена и пресечена контрабандная деятельность гражданина КР 1995 года рождения. Он на своей машине Mercedes-Benz планировал незаконно перенаправить в РТ более 1 тысячи 300 мобильных телефонов стоимостью около 21 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295600/
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