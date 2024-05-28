Спасатели нашли тела двух девочек, утонувших в реке Жыргалан

В Иссык-Кульской области найдены тела двух девочек, упавших в реку Жыргалан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, сегодня, 28 мая, в 500 метрах от берега дачного участка села Михайловка найдено тело второй семилетней девочки К.М., которая упала в реку Жыргалан. Тело девочки спасатели МЧС передали родным.

25 мая на левом берегу реки Жыргалан, на дачном участке села Михайловка Тюпского района местные жители нашли тело утонувшей шестилетней девочки Т.С.

Напомним, 18 мая поступила информация о том, что в реку Жыргалан, близ дачи села Михайловка Тюпского района упали две девочки Т. С. и К.М. (шести и семи лет). На месте велись поисковые работы.