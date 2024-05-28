16:26
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Происшествия

Спасатели нашли тела двух девочек, утонувших в реке Жыргалан

В Иссык-Кульской области найдены тела двух девочек, упавших в реку Жыргалан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, сегодня, 28 мая, в 500 метрах от берега дачного участка села Михайловка найдено тело второй семилетней девочки К.М., которая упала в реку Жыргалан. Тело девочки спасатели МЧС передали родным.

25 мая на левом берегу реки Жыргалан, на дачном участке села Михайловка Тюпского района местные жители нашли тело утонувшей шестилетней девочки Т.С.

Напомним, 18 мая поступила информация о том, что в реку Жыргалан, близ дачи села Михайловка Тюпского района упали две девочки Т. С. и К.М. (шести и семи лет). На месте велись поисковые работы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295239/
просмотров: 2021
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ищут пострадавших от мошенника по прозвищу Доку
Пропавшего в Бишкеке 75-летнего Алексея Пилипенко нашли
Помогите найти. В Бишкеке пропал 75-летний Алексей Пилипенко
Разыскиваемый узбекистанец незаконно пересек границу. Он задержан в Джалал-Абаде
Родители на отдыхе потеряли четырехлетнюю дочь. Она играла на берегу реки Нарын
В Бишкеке пропала 13-летняя Асема Салиева
Потерявшихся в Аламединском ущелье троих туристов из России нашли
В Аламединском ущелье ищут троих туристов из России
В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Поиски временно приостановили
В Бишкеке пропала 12-летняя девочка. Ее ищет милиция
Популярные новости
Получила более $200&nbsp;тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии Получила более $200 тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии
Жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области ощутили землетрясение Жители Бишкека и Чуйской области ощутили землетрясение
В&nbsp;Бишкеке группа парней избила четырех подростков В Бишкеке группа парней избила четырех подростков
В&nbsp;Кыргызстане ищут пострадавших от&nbsp;мошенника по&nbsp;прозвищу Доку В Кыргызстане ищут пострадавших от мошенника по прозвищу Доку
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
31 мая, пятница
16:14
Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на террито...
16:01
С цифровым ID-паспортом теперь можно летать внутри Кыргызстана
15:45
Разработана Национальная программа развития футбола в Кыргызстане
15:41
Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
15:26
Должностные лица Минкультуры присвоили деньги участников Игр кочевников