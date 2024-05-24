Следов от пуль нет. Предварительный отчет о крушении вертолета президента Ирана

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета, на борту которого был президент страны Ибрахим Раиси. Об этом сообщило агентство IRNA.

В отчете говорится, что для рассмотрения некоторых деталей произошедшего требуется «больше времени».

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По предварительному расследованию, вертолет следовал намеченному маршруту и не изменял траекторию полета. Примерно за полторы минуты до крушения пилот разбившегося вертолета связался с двумя другими вертолетами летной группы.

«На обломках разбившегося вертолета не обнаружено следов огнестрельных пуль или аналогичных повреждений», — отмечается в отчете.

По данным Генштаба, вертолет загорелся после столкновения с горой. Расследование показало, что в беседах диспетчеров с экипажем «ничего подозрительного не замечено».

Вертолет, на борту которого находились восемь человек, в том числе президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, упал вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Его обломки обнаружили утром 20 мая, никто из находившихся на борту при крушении не выжил.