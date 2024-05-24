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Происшествия

Следов от пуль нет. Предварительный отчет о крушении вертолета президента Ирана

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета, на борту которого был президент страны Ибрахим Раиси. Об этом сообщило агентство IRNA.

В отчете говорится, что для рассмотрения некоторых деталей произошедшего требуется «больше времени».

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По предварительному расследованию, вертолет следовал намеченному маршруту и не изменял траекторию полета. Примерно за полторы минуты до крушения пилот разбившегося вертолета связался с двумя другими вертолетами летной группы.

«На обломках разбившегося вертолета не обнаружено следов огнестрельных пуль или аналогичных повреждений», — отмечается в отчете.

По данным Генштаба, вертолет загорелся после столкновения с горой. Расследование показало, что в беседах диспетчеров с экипажем «ничего подозрительного не замечено».

Вертолет, на борту которого находились восемь человек, в том числе президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, упал вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Его обломки обнаружили утром 20 мая, никто из находившихся на борту при крушении не выжил.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294906/
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