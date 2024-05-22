Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в офисе президента Ирана

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из вертолетов в составе делегации Ибрахима Раиси, раскрыл новые подробности крушения вертолета. Об этом сообщило агентство IRNA.

По словам Голам-хоссейн Эсмаили, погодные условия во время полета были благоприятными, облачность была лишь на одном участке.

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«Через полчаса полета у медного рудника «Сунгун» была облачность, но не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на пути не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», — рассказал он.

По словам Голам-хоссейн Эсмаили, пилот вертолета, в котором он летел, понял, что президентская машина пропала, примерно через полминуты.

«Наш пилот развернулся. Мне сказали, что вертолет мог разбиться, потому что у нас не было контакта в течение полутора минут. Наш вертолет сделал несколько кругов и не смог установить радиосвязь. Приземлились на шахте Сунгун через 30 секунд», — сообщил он.

После пытались связаться с пропавшим вертолетом. На звонок ответил находившийся на борту вместе с главой государства имам Джума-мечети города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

«Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло. Я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — сообщил он.

Из объяснения стало ясно, что вертолет Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.

Как отмечалось ранее, 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту разбился на севере страны. После падения он полностью сгорел. Все пассажиры, включая Ибрахима Раиси, погибли. Всего в президентском кортеже было три вертолета, два других благополучно приземлились.