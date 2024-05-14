В Сузаке задержали мужчин с 8 килограммами гашиша

Оперативники Сузакского ОВД задержали двоих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Во время рейда «Допинг» оперативники получили информацию, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области двое мужчин занимаются производством и продажей наркотиков.

«Оперативники установили их личности — 47-летний и 37-летний жители Сузакского района. При обыске правоохранители изъяли у них 8 килограммов 33 грамма гашиша», — рассказали в милиции.

Факт зарегистрирован по статье «Незаконное изготовление наркотиков, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанных водворили в СИЗО на один месяц.