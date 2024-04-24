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Происшествия

В Джалал-Абадской области вновь сошел сель. МЧС устраняет последствия

В некоторых селах Джалал-Абадской области сошел сель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, из-за сильного дождя вчера сель прошел в селе Атана Аксыйского района. Подтопило 11 домов.

В айыльном аймаке Кара-Камыш, на 3-м километре автодороги Кара-Жыгач — Сары-Челек, из-за селей затруднено движение машин.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

На место для устранения последствий направлены оперативная группа, три спасателя, мотопомпа и грузчик.

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чей автомобиль накрыл селевой поток, а от удара молнии скончался подросток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292446/
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