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Теракт в Москве. Стало известно имя девятого подозреваемого

Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте девятого подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Стало известно его имя — Назримад Лутфуллои. Ему 24 года, он уроженец Таджикистана.

Накануне СК РФ сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте. По данным следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов.

Назримад Лутфуллои ранее был арестован на 15 суток за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокуса» во время теракта, говорится в документах суда.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290293/
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