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Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве

В Бишкеке задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве, который за неделю получил 5 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД столицы.

По ее данным, 28 февраля 2024 года в УВД Свердловского района Бишкека с заявлением обратилась жительница столицы. Она рассказала, что неизвестные позвонили ей на стационарный телефон примерно в 00.30. Женщине сказали, что ее сноха пострадала в дорожно-транспортном происшествии, необходима определенная сумма денег. Через некоторое время к дому пострадавшей приехал парень на автомобиле, забрал 100 тысяч сомов и $500 и уехал.

По этому факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 206 (мошенничество) Уголовного кодекса КР.

Милиционеры вышли на след подозреваемого, который в тот день приезжал на автомашине марки Ford Focus за деньгами. Выяснилось, что он работал в одной из служб такси курьером. Задержанный рассказал, что забрал деньги по улице Логвиненко и направился в точку «В», чтобы завершить доставку. По приезде на пересечение улиц Западной и Мусы Джалиля он передал пакет с содержимым неизвестному ему лицу и продолжил работать.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве

Благодаря показаниям таксиста задержан подозреваемый. При проверке мобильного телефона установлено, что с 20 февраля до момента задержания ему предоставляли услуги около 20 курьеров и совершено свыше 40 пополнений на разные реквизиты. Общая сумма средств составила 5 миллионов 47 тысяч сомов. В ходе личного досмотра у задержанного в барсетке обнаружены и изъяты 899 тысяч 46 сомов. Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

«Сейчас устанавливается его причастность к совершению других аналогичных фактов преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее пострадавшие от действий телефонных мошенников заявили о бездействии милиции, зачастую до правоохранителей невозможно дозвониться.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288107/
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