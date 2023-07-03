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В Баткене пограничники задержали контрабандный груз почти на 11 миллионов сомов

Пограничники задержали контрабандные грузы общей стоимостью около 11 миллионов сомов. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что несколько фактов незаконного провоза грузов пресечены в Баткенской области.

«В пункт пропуска «Кадамжай-автодорожный» из Кыргызстана в Узбекистан прибыла грузовая автомашина VOLVO под управлением гражданина РУз, 31-летнего Ж.Ф. Во время досмотра в машине пограничники обнаружили бытовую технику, косметику, парфюмерию, медицинские термометры (градусники) и другие товары народного потребления. Водитель пытался провезти груз по подложным документам — в представленных им сопроводительных накладных была указана продукция сельскохозяйственного назначения», — сообщили в ведомстве.

В Погранслужбе отметили, что в местности Сай Лейлекского района были задержаны автомашины марок Mercedes Benz Sprinter и Volkswagen.

«Во время досмотра в машинах был обнаружен контрабандный груз — 2 тысячи 800 килограммов черешни без сопроводительных документов. По предварительным данным, водители пытались незаконно провезти груз из Таджикистана в КР для дальнейшей продажи. Ориентировочная стоимость задержанных грузов составила около 11 миллионов сомов. После оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для разбирательства», — проинформировали в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269446/
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