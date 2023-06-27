Драка с военными в Лейлеке. Уголовное дело прекращено

Военная прокуратура Баткенского гарнизона прекратила уголовное дело по факту массовой драки в селе Мурас Лейлекского района. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что дело прекращено за примирением сторон.

Пресс-секретарь Минобороны Алтынбек Джумалинов сообщил 24.kg, что зачинщик драки будет уволен. «В отношении офицера было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Командиром войсковой части подготовлены документы на его увольнение», — сказал он.