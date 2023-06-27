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Сюжет: ЧП в армии

Драка с военными в Лейлеке. Уголовное дело прекращено

Военная прокуратура Баткенского гарнизона прекратила уголовное дело по факту массовой драки в селе Мурас Лейлекского района. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что дело прекращено за примирением сторон.

Пресс-секретарь Минобороны Алтынбек Джумалинов сообщил 24.kg, что зачинщик драки будет уволен. «В отношении офицера было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Командиром войсковой части подготовлены документы на его увольнение», — сказал он.

Напомним, 7 мая в селе Мурас (ранее Маргун. — Прим. 24.kg) Лейлекского района Баткенской области военнослужащие Минобороны подрались с местными жителями. В драке участвовало около 100 человек военнослужащих и гражданских лиц. По информации полпреда президента в регионе Абдикарима Алимбаева, инцидент произошел из-за того, что один военнослужащий повздорил с местным жителем. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269041/
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