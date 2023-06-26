В Бишкеке избили гражданина Канады. Милиция назначила экспертизу

В Бишкеке неизвестный мужчина избил гражданина Канады. Об этом 24.kg сообщил потерпевший Гарг Вирендер.

По его словам, ЧП произошло 16 июня примерно в 21.00 в 10-м микрорайоне столицы.

«Вечером я гулял около дома. Увидел, как мужчина стал бить другого, а рядом стояла женщина с ребенком. Я спросил, нужна ли помощь, меня ударили. Я отошел, а позже на меня напали и стали бить. Когда пришел в себя, у меня была разбита голова. Мы написали заявление в милицию, назначена судмедэкспертиза. Меня пока не допрашивали», — сказал Гарг Вирендер.

Фото Гарга Вирендера. В Бишкеке избили иностранца

В УВД Октябрьского района столицы 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается. Отметим, что вторая сторона также обратилась с заявлением в милицию», — проинформировали в ведомстве.