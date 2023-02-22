Дело «Керемет Банка». Сотрудника ГКНБ водворили на гауптвахту

Сотрудника службы безопасности ГКНБ водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Уточняется, что такое решение принял Октябрьский районный суд столицы.

«Ходатайство руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры удовлетворено. В отношении Э.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 апреля. Он будет содержаться на гауптвахте Бишкекского гарнизона», — сообщили редакции.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) преступных доходов», «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Следователи надзорного органа задержали заместителя председателя правления банка Максата Дадыбаева, двух сотрудниц финучреждения, а также директора бишкекского филиала. Замглавы правления водворили на гауптвахту столичного гарнизона, остальных — в СИЗО-1 Бишкека. В феврале 2023 года был задержан оперуполномоченный службы безопасности ГКНБ.