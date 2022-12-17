Мошенник обещал бишкекчанину квартиру за арматуру на 5 миллионов сомов

В Бишкеке мужчина забрал арматуру стоимостью более 5 миллионов сомов, взамен пообещав отдать квартиру, и перестал выходить на связь. Его задержали и заключили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 13 декабря в милицию обратился мужчина и указал, что 14 октября в одном из зданий на улице Садыгалиева неизвестный, войдя в доверие, обманным путем под предлогом предоставить квартиру, завладел строительным металлом на 5 миллионов 246 тысяч 306 сомов.

После, не исполнив обещанного, пропал.

Факт зарегистрирован в ЕРП и возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Фото УВД Ленинского района. Подозреваемый

В качестве подозреваемого задержан 34-летний мужчина. Решением районного суда он водворен в СИЗО-1 до 1 января 2023 года.

Расследование продолжается.