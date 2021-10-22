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Дело гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ

Дело в отношении генерального директора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что досудебное производство в отношении Тимура Файзиева находится на стадии следствия. Ранее сообщалось, что бизнесмену изменили меру пресечения на подписку о невыезде, а дело расследовала Военная прокуратура.

Однако в ГКНБ не комментируют, на какой стадии дело и какие следственные мероприятия уже провели.

Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он был объявлен в розыск.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1.

Дело расследует межведомственная следственная группа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211204/
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