Повторные выборы. В Оше задержаны два кандидата за попытку подкупа избирателей

По подозрению в подкупе голосов избирателей задержаны кандидаты в депутаты Ошского городского кенеша. Об этом сообщает УВД региона.

Уточняется, что один из них задержан 7 июля примерно в 22.00. Его доставили в следственную службу для выяснения обстоятельств. У задержанного были изъяты деньги, сейчас проводятся сбор доказательств и опрос свидетелей.

В тот же день по подозрению в подкупе избирателей задержали еще одного кандидата в депутаты Ошского городского кенеша. Его водворили в ИВС на 48 часов. По предварительным данным, задержанные кандидаты — от партии «Ынтымак» и «Улуттар биримдиги».