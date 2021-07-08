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Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Оше задержаны два кандидата за попытку подкупа избирателей

По подозрению в подкупе голосов избирателей задержаны кандидаты в депутаты Ошского городского кенеша. Об этом сообщает УВД региона.

Уточняется, что один из них задержан 7 июля примерно в 22.00. Его доставили в следственную службу для выяснения обстоятельств. У задержанного были изъяты деньги, сейчас проводятся сбор доказательств и опрос свидетелей.

В тот же день по подозрению в подкупе избирателей задержали еще одного кандидата в депутаты Ошского городского кенеша. Его водворили в ИВС на 48 часов. По предварительным данным, задержанные кандидаты — от партии «Ынтымак» и «Улуттар биримдиги».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200284/
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