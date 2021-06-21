Внимание, розыск! В Чуйской области пропала 19-летняя Нурайым Акылбекова

В Чуйской области пропала 19-летняя Нурайым Акылбекова. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Чуйской области пропала 19-летняя Нурайым Акылбекова

По его данным, девушка вышла из дома в селе Ленинском 16 июня примерно в 3.00 и не вернулась до сих пор.

Приметы: рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, среднего телосложения, волосы длинные каштанового цвета. Была одета в полосатую футболку и синие джинсы.

Особые приметы: шрам между бровями.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.