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Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест Омурбека Бабанова

Адвокаты подали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд с требованиями признать незаконным задержание Омурбека Бабанова и отменить решение Первомайского райсуда о заключении его под стражу на два месяца. Об этом они сообщили журналистам.

«Мы докажем в вышестоящем суде, что задержание Бабанова незаконно. Любой суд, если он будет прозрачным и справедливым, должен освободить Омурбека Бабанова», — сказал адвокат Амантур Абдырахманов.

По его словам, в жалобе он указал все факты нарушения законов при задержании, рассмотрении незаконности задержания и определении меры пресечения в суде, который прошел 2 июня 2021 года.

Адвокат просит горсуд отменить как необоснованное постановление следственного судьи Первомайского райсуда о заключении под стражу Омурбека Бабанова на два месяца, не удовлетворять ходатайство прокурора об избрании меры пресечения, признать задержание Бабанова незаконным. Он попросил освободить Омурбека Бабанова, определив меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решение 2 июня принял Первомайский районный суд столицы.

Под стражей он будет до 31 июля. Ранее адвокат заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал в его удовлетворении.

Суд признал законным задержание бывшего главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196813/
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