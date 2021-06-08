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Сюжет: Насилие над детьми

Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Дело передано в суд

Уголовное дело по убийству мальчика в бишкекском жилмассиве «Мурас-Ордо» передали в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что у 16-летнего обвиняемого не нашли психологических отклонений.

В пресс-службе ГУВД столицы подтвердили информацию, что дело в ближайшее время рассмотрят в суде.

Напомним, 17 марта в жилмассиве «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка. Погибшему было 13 лет, со слов родственников, он болел эпилепсией, поэтому требовалось постоянное присутствие людей для оказания помощи в случае приступа. В убийстве мальчика подозревают родного брата. Между ними в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого старший ударил младшего брата ножом. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196764/
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