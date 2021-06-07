За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 44 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 12 передвигались на машинах с тонировкой, остановили без водительских удостоверений — 46 человек, иные нарушения — 4 тысячи 824.

На штрафстоянку поставили 409 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.