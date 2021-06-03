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Происшествия

Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропала несовершеннолетняя

В Чуйской области разыскивается без вести пропавшая 17-летняя Айдана Мусакулова, которая вышла из дома в селе Сокулук и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, черные длинные волосы, карие глаза, смуглое лицо.

Была одета в синюю футболку, черные штаны, белые кроссовки.

Имеется информация о том, что девушка может находиться в городе Бишкеке.

ГУВД
Фото ГУВД. Без вести пропавшая Айдана Мусакулова

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией, позвонить по телефонам дежурных частей ГУВД Чуйской области: 0312430127, 0312438885, ОВД Сокулукского района: 0312607567, 0558861486, 0701801803 (группа розыска).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196221/
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