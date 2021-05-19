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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Ала качуу. Из 82 дел о похищении девушек только три дошли до суда

В Министерстве внутренних дел рассказали, что ведомство предпринимает против похищения и убийства девушек.

Как сообщил на круглом столе заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов, в Уголовном кодексе прописаны четыре статьи, которые препятствуют похищению человека. Это статьи 175 «Похищение лица с целью вступления в брак», 176 «Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 18-летнего возраста», 177 «Принуждение лица к вступлению в брак» и 178 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов».

Всего по этим статьям с начала года зарегистрировано 200 фактов.

По статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» зарегистрировано 82 случая. Из них больше всего случаев зафиксировано в Бишкеке — 30, Оше — 9, Чуйской области — 13, Нарынской и Иссык-Кульской — по 4, Ошской — 7, Джалал-Абадской — 12 и Баткенской — 3.

Из 82 дел по похищению девушек с целью вступления в брак только три находятся на рассмотрении в судах. Восемь обвиняемых взяты под стражу, один находится под домашним арестом.

За аналогичный период 2020-го было зарегистрировано 56 случаев.

За принуждение к вступлению в брак несовершеннолетних зарегистрировано девять фактов, принуждение к вступлению в брак — шесть.

По статье 178 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» — 103 факта. Из них только 18 дел направлены в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194463/
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