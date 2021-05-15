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Происшествия

Стало известно, по какому делу в «Кумтор Голд Компани» провели обыск

Обыски в ЗАО «Кумтор Голд Компани» связаны с уголовным делом, возбужденным в апреле 2021 года. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что досудебное производство возбуждено по статье «Коррупция» УК КР. Следствие ведет межведомственная следственная группа из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в офисе «Кумтора» проведен обыск. Что конкретно ищут в офисе компании, неизвестно. По некоторым данным, вывезли кассу и оргтехнику.

Обыски прошли также на предприятии в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. 

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Белек Калыков заявил, что всю имеющуюся информацию редакция может получить лишь в понедельник, поскольку сегодня у сотрудников надзорного органа выходной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194115/
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