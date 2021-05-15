Национализация «Кумтора». ГКНБ начал следственные действия

ГКНБ подтвердил 24.kg информацию об обыске в офисе компании «Кумтор Голд Компани» в Бишкеке.

По данным пресс-центра, проводятся следственные действия. По какой статье начато досудебное производство — неизвестно. «В остальном без комментариев», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на месте работают сотрудники ГКНБ. Что конкретно ищут в офисе компании, неизвестно. По некоторым данным, вывезли кассу и оргтехнику.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Белек Калыков заявил, что всю имеющуюся информацию редакция может получить лишь в понедельник, поскольку сегодня у сотрудников надзорного органа выходной.