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Происшествия

Национализация «Кумтора». ГКНБ начал следственные действия

ГКНБ подтвердил 24.kg информацию об обыске в офисе компании «Кумтор Голд Компани» в Бишкеке.

По данным пресс-центра, проводятся следственные действия. По какой статье начато досудебное производство — неизвестно. «В остальном без комментариев», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на месте работают сотрудники ГКНБ. Что конкретно ищут в офисе компании, неизвестно. По некоторым данным, вывезли кассу и оргтехнику.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Белек Калыков заявил, что всю имеющуюся информацию редакция может получить лишь в понедельник, поскольку сегодня у сотрудников надзорного органа выходной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194101/
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