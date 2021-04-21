Внимание, розыск! Без вести пропала 17-летняя Динара Абденова

Сотрудники ОВД Сокулукского района разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Динару Абденову. 3 апреля девушка вышла из дома в селе Маловодное и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы разыскиваемой: рост примерно 165- 170 сантиметров , среднего телосложения, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета: в куртку черного цвета, юбку черного цвета, рубашку синего цвета, на ногах белые кроссовки.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемая Динара Абденова

«Несовершеннолетняя ранее неоднократно сбегала из дома, но возвращалась сотрудниками милиции. Кроме того, по полученной информации, в настоящее время девочка, возможно, подрабатывает в одном из кафе Бишкека», — отметили в пресс-службе областного ГУВД.В милиции просят тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, обратиться по телефонам: 0312430127, 0312438885, 0312607567, 0558861486 и 0708891314.