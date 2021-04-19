В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 апреля сотрудники милиции патрулировали местность возле БЧК. У двоих молодых людей начали проверять документы, но они оказали сопротивление и попытались сбежать. Однако 30-летнего и 27-летнего граждан успели задержать.

У них нашли целлофановый пакет, внутри находилось вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли. Общий вес — более 800 граммов. Назначены экспертизы.