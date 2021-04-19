20:49
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Происшествия

В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками

В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 апреля сотрудники милиции патрулировали местность возле БЧК. У двоих молодых людей начали проверять документы, но они оказали сопротивление и попытались сбежать. Однако 30-летнего и 27-летнего граждан успели задержать.

У них нашли целлофановый пакет, внутри находилось вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли. Общий вес — более 800 граммов. Назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190607/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области задержан мошенник. Набрал кредитов и обманул партнера
Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Жительница Кара-Балты заявила об изнасиловании дочери. Но заявление не написала
В Токмаке ограбили образовательный центр. Двух подозреваемых задержали
В Сокулукском районе угнали машину, в которой лежали 70 тысяч сомов
В Бишкеке у диджея ночного клуба обнаружили наркотики. Он задержан
Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в Джалал-Абадской области
Иностранцы незаконно приехали в Кыргызстан и устроились на работу. Их задержали
В Чуйской области пресекли поставку наркотиков. Задержали члена ОПГ
В Жайылском районе до смерти избили мужчину. Подозреваемых в убийстве задержали
Популярные новости
В&nbsp;Пригородном 15&nbsp;женщин облили себя бензином и&nbsp;заявляют об&nbsp;акции самосожжения В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
В&nbsp;Кеминском районе сбили радар стоимостью более 2&nbsp;миллионов сомов В Кеминском районе сбили радар стоимостью более 2 миллионов сомов
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
В&nbsp;центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан В центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан
Бизнес
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и&nbsp;обмена данными Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека «Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
19 апреля, понедельник
20:39
12 футбольных клубов объявили о запуске Суперлиги 12 футбольных клубов объявили о запуске Суперлиги
20:17
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
20:08
Пострадавшему в ДТП Марату Рысалиеву сделают бесплатно все необходимые операции
19:59
В жилом массиве «Кок-Жар» Бишкека проведут канализацию
19:40
Бишкекчанин просит укрепить опору линии электропередачи на улице Шабдана Баатыра