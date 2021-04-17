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Происшествия

На владельца ресторана La Maison в милицию поступило еще одно заявление

Владельца ресторана La Maison Филиппа Лаффорга требует привлечь к уголовной ответственности еще один пострадавший. Об этом 24.kg сообщил потерпевший по делу Шарль Лейс.

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По его словам, в октябре 2019 года Филипп Лаффорг взял у него $110 тысяч в долг и не вернул.

«Ранее Филипп Лаффорг занимал у меня деньги. Сначала это были небольшие суммы, которые он возвращал. Позже попросил $110 тысяч на три месяца, чтобы выкупить ресторан. Займ был беспроцентным. Кроме того, Филипп Лаффорг взял у меня машину Mitsubishi Delica. Мы составили договор займа, по которому он должен был отдать деньги в январе 2020 года, но до сих пор не вернул», — сказал Шарль Лейс. 

Иностранец написал заявление в ГУВД Бишкека. Факт зарегистрировали по статье «Мошенничество» УК КР.

В отношении гражданина Франции Филиппа Лаффорга уже возбуждено уголовное дело по  мошенничеству. По версии следствия, в 2017 году Филипп Лаффорг познакомился с неким П. А. Ю. и попросил у него денег в долг. Тот дал большую сумму. Филипп Лаффорг их якобы не вернул.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190488/
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