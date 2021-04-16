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Происшествия

Разделение на рода и племена. В УВД рассказали о причинах массовой драки

В селе Кара-Бак Баткенского района произошла массовая драка школьников. Видео распространили в соцсетях.

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Как сообщают очевидцы, трое участников потасовки доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что драка произошла между учениками 10-х и 8-х классов местной школы, на почве родовой принадлежности.

Как рассказали 24.kg в УВД Баткенской области, инцидент произошел 15 апреля примерно в 13.30. В массовой драке участвовали учащиеся средней школы имени Бото Нарматова.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Ведется досудебное производство.

В объединенную больницу Баткена обратились четыре 15-летних подростка. Причиной драки стало разделение на племена и рода.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190381/
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