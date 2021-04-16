Разделение на рода и племена. В УВД рассказали о причинах массовой драки

В селе Кара-Бак Баткенского района произошла массовая драка школьников. Видео распространили в соцсетях.
Как сообщают очевидцы, трое участников потасовки доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Уточняется, что драка произошла между учениками 10-х и 8-х классов местной школы, на почве родовой принадлежности.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Ведется досудебное производство.
В объединенную больницу Баткена обратились четыре 15-летних подростка. Причиной драки стало разделение на племена и рода.