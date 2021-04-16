Взял деньги, но не выполнил работу. Адвоката подозревают в мошенничестве

В Бишкеке адвоката Т. К. подозревают в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил родственник потерпевшего Жоомарт Ашырбеков.

По его словам, юрист представлял интересы подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью А. О. Последний находился под стражей в СИЗО города Каракола.

«За изменение меры пресечения Т. К. получил от родного брата А. О. $17 тысяч 500. После того как мужчину освободили из-под стражи, адвокат, обещая помочь прекратить уголовное разбирательство в отношении 12 обвиняемых, потребовал еще $60 тысяч. Он получил полную сумму, но не выполнил своих обязательств и деньги не вернул. Как только написали заявление в ГКНБ, моего родственника А. О. вновь посадили в СИЗО. Мы несколько раз обращались в Генпрокуратуру, но задержали юриста только в марте», — рассказал Жоомарт Ашырбеков.

По его данным, решением Первомайского районного суда Бишкека Т. К. был арестован, вторая инстанция изменила ему меру пресечения на домашний арест.

«Мы опасаемся, что адвокат уйдет от ответственности», — добавил Жоомарт Ашырбеков.