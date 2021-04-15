Жительница Кара-Балты заявила об изнасиловании дочери. Но заявление не написала

В Жайылском районе мать женщины с инвалидностью заявила, что ее дочь изнасиловали, но в ходе следствия заявление писать отказалась. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 8 апреля жительница Кара-Балты обратилась в милицию и рассказала, что ее 31-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.

Известно, что потерпевшая является инвалидом с рождения, она состоит на учете у психиатра.

«На момент визуального осмотра тела гражданки С. А. следов каких-либо насильственных действий и изнасилования не обнаружили. Мать женщины, не дождавшись полных заключений назначенных экспертиз, отказалась писать заявление», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Кара-Балте изнасиловали местную жительницу, а милиция бездействует и не ищет подозреваемого.