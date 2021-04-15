17:28
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Происшествия

Жительница Кара-Балты заявила об изнасиловании дочери. Но заявление не написала

В Жайылском районе мать женщины с инвалидностью заявила, что ее дочь изнасиловали, но в ходе следствия заявление писать отказалась. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 8 апреля жительница Кара-Балты обратилась в милицию и рассказала, что ее 31-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.

Известно, что потерпевшая является инвалидом с рождения, она состоит на учете у психиатра.

«На момент визуального осмотра тела гражданки С. А. следов каких-либо насильственных действий и изнасилования не обнаружили. Мать женщины, не дождавшись полных заключений назначенных экспертиз, отказалась писать заявление», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Кара-Балте изнасиловали местную жительницу, а милиция бездействует и не ищет подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190254/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке ограбили образовательный центр. Двух подозреваемых задержали
В Сокулукском районе угнали машину, в которой лежали 70 тысяч сомов
Водитель такси из Кыргызстана изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве
Иностранцы незаконно приехали в Кыргызстан и устроились на работу. Их задержали
В Жайылском районе до смерти избили мужчину. Подозреваемых в убийстве задержали
Украли 50 сотовых телефонов на юге. Группа грабителей задержана по пути в Бишкек
Изнасилование 13-летней девочки в Тонском районе. Приговор обвиняемым ужесточили
В Джалал-Абаде злоумышленник проник в дом и изнасиловал женщину
Изнасилование в Токмаке. Потерпевшая отказалась от претензий
В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Популярные новости
В&nbsp;Пригородном 15&nbsp;женщин облили себя бензином и&nbsp;заявляют об&nbsp;акции самосожжения В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
По&nbsp;подозрению в&nbsp;госизмене задержан политолог Марат Казакпаев По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев
На&nbsp;племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в&nbsp;Генпрокуратуру На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1&nbsp;миллиард сомов. Его отпустили Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
Бизнес
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
17:27
Восемь медалей на чемпионате Азии завоевали борцы из Кыргызстана Восемь медалей на чемпионате Азии завоевали борцы из Кы...
17:03
Факт давления на медиков со стороны главы горздрава зарегистрирован в ЕРПП
16:54
Кенешбай Тайлаков назначен главой Госантимонополии
16:51
Жительница Кара-Балты заявила об изнасиловании дочери. Но заявление не написала
16:44
Видео якобы похищения девушки. В милиции рассказали подробности