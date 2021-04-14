Внимание, розыск! В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров

В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров

По ее данным, мальчик вышел из дома в селе Кум-Арык 20 февраля 2021 года и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, короткие черные волосы, худощавого телосложения. Был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Особые приметы: на голове с левой стороны есть шрам.

Установлено, что подросток систематически убегал из дома. Сотрудники милиции возвращали его к родственникам или в реабилитационный центр.

Если вы можете помочь в поисках Адилета Даниярова, милиция просит обращаться по номерам телефонов: 0312607989, 0702317522, 0557080387, 0701790018.