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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение девушки в Бишкеке. Милиция ищет мужчин, которые ее увезли

По факту похищения девушки ведутся поисковые и оперативно-разыскные мероприятия. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района Бишкека.

По его данным, 5 апреля в 7.30 в службу 102 поступил вызов о том, что на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова трое неизвестных мужчин похитили девушку.

Установлено, что трое мужчин посадили гражданку К. А., 1994 года рождения, в автомобиль «Хонда» и уехали в неизвестном направлении.

— раскадровка видео, взятого с камер наблюдения
Фото — раскадровка видео, взятого с камер наблюдения. Автомобиль, на котором увезли похищенную девушку

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР.

В настоящее время ведутся поисковые и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения девушки и неизвестных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189079/
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