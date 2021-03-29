Лжесотрудник милиции вымогал у жителя Сокулука деньги. Его задержали

Задержан лжесотрудник УВД Первомайского района Бишкека и его подельник. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее возбуждено досудебное производство по статье «Вымогательство взятки» УК КР. При получении 50 тысяч сомов с поличным пойманы Л.Д.Э. и Т.у.Ж.

«Задержанный Л.Д.Э. представлялся сотрудником УВД Первомайского района Бишкека. Вместе со своим подельником он угрожал привлечь к уголовной ответственности потерпевшего за якобы незаконное предоставление посреднических услуг. Подозреваемые вымогали у жителя Сокулукского района $5 тысяч. До этого Л.Д.Э. получил от заявителя 190 тысяч сомов и $1 тысячу. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.