В Кыргызстане предотвращен террористический акт. ГКНБ задержал боевика

31 декабря 2020 года в результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана, сообщает пресс-центр ведомства.

Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 239 (Акт терроризма) УК КР, в Ошской области задержан кыргызстанец Ж.С., 1998 года рождения.

«Установлено, что он является членом МТО и по заданию главарей должен быть изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — проинформировал пресс-центр.