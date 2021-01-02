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В Кыргызстане предотвращен террористический акт. ГКНБ задержал боевика

31 декабря 2020 года в результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана, сообщает пресс-центр ведомства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 239 (Акт терроризма) УК КР, в Ошской области задержан кыргызстанец Ж.С., 1998 года рождения.

«Установлено, что он является членом МТО и по заданию главарей должен быть изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — проинформировал пресс-центр.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178684/
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