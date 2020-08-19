В Токмаке мужчина сбросил сожительницу с пятого этажа. Его осудили на 10 лет

Токмакский городской суд приговорил 46-летнего И.О. к 10 годам лишения свободы за убийство гражданской жены. Об этом сообщается в приговоре суда.

Пара прожила вместе 25 лет. Установлено, что во время распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина, применив силу, столкнул женщину с пятого этажа.

«Чуйский областной суд оставил приговор первой инстанции в силе. Однако в своей кассационной жалобе в Верховный суд адвокат обвиняемого зявил, что женщина совершила суицид, а вина подсудимого не доказана. Адвокат указывает на то, что в молодости она лечилась в психиатрической клинике. Защита заявила, что в момент падения женщина на балконе находилась одна, а обвиняемый в комнате», — сообщается в приговоре.

Защита заявила, что причастность обвиняемого к преступлению на доказана. Однако Верховный суд оставил приговоры нижестоящих инстанций в силе.