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Происшествия

Виновник ДТП с участием Асель Кадырбековой лежит в больнице под конвоем

Виновник ДТП, в котором пострадала певица Асель Кадырбекова, находится в больнице под конвоем. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что пострадавшая сейчас находится в БНИЦТиО.

«Факт ДТП был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Подозреваемый задержан. Он лежит в больнице, к нему приставлен конвой». Свердловским районным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО-1 сроком на один месяц. Назначены все необходимые экспертизы», — сообщили редакции.

Напомним, 26 июня в Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова столкнулись Toyota Camry и Honda Odyssey. За рулем первого авто находилась Асель Кадырбекова. Она сильно пострадала.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157843/
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