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Сюжет: Насилие над детьми

В Джалал-Абаде не могут взять под стражу мать, избившую годовалую дочь

В Джалал-Абаде женщину, избившую свою дочь, не взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что на теле годовалой девочки нет видимых телесных повреждений. Милиция назначила судебно-медицинскую экспертизу.

«Личность женщины установлена. По закону ее не могут взять под стражу, поскольку у нее малолетний ребенок. Известно, что мать девочки сняла видео, где бьет ребенка полотенцем. Таким образом она хотела припугнуть бывшего мужа», — сообщили редакции.

В УВД Джалал-Абадской области эту информацию подтвердили. По их данным, в настоящий момент проводится расследование. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155631/
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