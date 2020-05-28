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Сюжет: Насилие над детьми

Убийство девочки в Кемине. Прокуратура добилась пожизненного срока обвиняемому

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, ранее прокуратура обжаловала решение Кеминского районного суда.

«Гособвинение считает, что ранее вынесенное решение Кеминского районного суда было мягким, поэтому оно было обжаловано. Вторая инстанция вынесла новое решение, согласно которому обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор второй инстанции вступает немедленно с момента провозглашения. Прокуратура намерена добиваться справедливого наказания по всем делам, где потерпевшими проходят несовершеннолетние», — сказал Нурлан Тагаев.

В сентябре 2019-го в Кеминском районе пропала 14-летняя девочка. Спустя двое суток ее труп нашли в заброшенном доме. Подростка жестоко убил 20-летний житель села Кашкелен. По предварительным данным, он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, а когда она стала сопротивляться, избил до смерти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153987/
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