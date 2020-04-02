Милиционера задержали за нарушение комендантского часа. Секс-работниц не возил

В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержали сотрудника УВД Свердловского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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По данным ведомства, это произошло 28 марта примерно в 3.00 во время рейдово-профилактических мероприятий на улице Салиевой.

«Распространенная информация о том, что милиционер якобы на служебном автомобиле развозил секс-работниц, является недостоверной и фейковой. МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры», — сказали в пресс-службе.