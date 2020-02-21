30 военнослужащих Нацгвардии и Внутренних войск подозревают в мошенничестве

Военнослужащих Национальной гвардии и Внутренних войск подозревают в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что по двум уголовным делам, возбужденным Военной прокуратурой, проходят 30 человек.

«По закону военнослужащим выплачивается определенная сумма за поднаем временного жилья. Подозреваемые брали деньги, выделяемые им, однако фактически не снимали квартиры. По предварительным данным, ущерб государству составил более 500 тысяч сомов. Кроме того, известно, что военнослужащие вернули деньги, но только после возбуждения уголовного дела», — заявили редакции.