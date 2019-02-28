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Застреленный в селе Кой-Таш парень является гражданином Казахстана

Застреленный в селе Кой-Таш парень является гражданином Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД. 

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24-летний Атанух Шерматов, проживал в Бишкеке и учился в одном из столичных вузов.

«На трупе рана в височной области головы от огнестрельного ранения, в руке молодого человека был пистолет Макарова. В салоне авто милиция обнаружила пулю и гильзу. Друзья погибшего рассказали, что ранее он показывал им свое оружие. У студента четвертого курса приятели замечали склонность к суициду. По предварительным данным, пистолет числится утерянным и похищенным во время массовых беспорядков в марте 2005 года из дежурной части ОВД Джалал-Абада», — сообщили в ГУВД.
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