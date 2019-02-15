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Происшествия

Сотрудника MegaCom подозревают в хищении трафика мобильных операторов

В ходе проведенных мероприятий совместно с дирекцией по безопасности госоператора связи ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) выявлен и пресечен факт организации неправомочной доставки международного трафика на сеть данной организации посредством использования абонентских номеров и специального оборудования (GSM-шлюзов). Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что злоумышленники при помощи специального оборудования в течение нескольких месяцев незаконно предоставляли международную связь путем хищения трафика местных мобильных операторов.

Задержаны организаторы незаконной деятельности, в том числе сотрудник ЗАО «Альфа-Телеком», возможно причастный к преступной группировке.

В рамках досудебного производства проведены обыски по четырем адресам, где обнаружены и изъяты 4 специальных оборудования (GSM-шлюзы), 5 устройств SIMBOX, 3 тысячи сим-карт ЗАО «Альфа-Телеком» и «Скаймобайл».

В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный ЗАО «Альфа-Телеком» и «Скаймобайл».

 
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