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Происшествия

В Базар-Коргоне из-за небрежного обращения с огнем погиб парень, двое пострадали

В Базар-Коргонском районе из-за неосторожного обращения с огнем погиб 21-летний парень, еще двое пострадали. Об этом 24.kg проинформировали в МЧС.

«ЧП произошло в селе Чарбак Могольского айыл окмоту. Когда сотрудники МЧС выехали на место, выяснилось, что пожар был в контейнере. В результате пострадали три человека. О возгорании в пожарную службу никто не сообщил», — отметили в МЧС.

По данным правоохранительных органов, два подростка переливали бензин из одной бочки в другую. В это время к ним подошел односельчанин, чиркнул зажигалкой и емкость с горючим взорвалась.

«Один из пострадавших скончался в больнице, двое подростков 13 и 14 лет госпитализированы с ожогами средней тяжести. Предположительно, 21-летний парень, зажегший огонь, страдал психическим расстройством», — прокомментировали редакции.
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